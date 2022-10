Cedric Van Elven éliminé au troisième tour, Jelle Daman s'arrête en quarts chez les U21

Seul Belge à être sorti des qualifications, Van Elven, 44 ans, a d'abord battu le Japonais Shogo Kami (99-96) avant de s'imposer 97-93 contre le Slovène Stas Modic, 23e mondial. Van Elven a vu son parcours s'arrêter au troisième tour contre le Tchèque Martin Vanek, 89e mondial (97-90). David Etienne, 41 ans et 390e au ranking mondial, avait lui dû se contenter de la 25e place du tour préliminaire manquant la qualification pour le tableau final, réservée au 22 premiers. Peter Daman, 49 ans et seul Belge engagé dans le tableau de l'arc olympique (recurve), a été éliminé au 2e tour par le Croate de 22 ans Lovro Cerni (WA 111), s'inclinant 88-76. Vingtième des qualifications, il avait d'abord battu l'Américain Jackson Mirich sur le score de 83-71 au 1er tour. Son fils Jelle Daman, 20 ans et engagé dans le tableau des U21 de l'arc classique, a lui été éliminé en quarts de finale. Dixième des qualifications, il avait battu l'Américain Davis Beauvais au 3e tour (74-69) puis le Français Valentin Morlot en huitièmes de finale (85-71). En quarts de finale, il s'est finalement incliné 78-69 devant le Tchèque Richard Krejci. (Belga)