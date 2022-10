Challenge Tour - Christopher Mivis glisse au 27e rang dans les Cornouailles

Dix-neuvième après le premier tour, le Limbourgeois de 33 ans a rendu une carte de 73 coups, soit un au-dessus du par, après 2 birdies et trois bogeys. Mivis, 21e de l'Open de Provence la semaine dernière, figure dans le par et pointe à sept longueurs de la tête, occupée par l'Anglais Matthew Baldwin et l'Écossais Euan Walker (-7). Second Belge engagé dans l'ouest de l'Angleterre, Kristof Ulenaers a joué 73 (+1) vendredi, soit deux coups de mieux que jeudi, grâce à quatre birdies, trois bogeys et un double bogey. Il occupe la 59e place partagée (+4). (Belga)