Ironman - L'Américaine Chelsea Sodaro première au classement des professionnelles

(Belga) L'Américaine Chelsea Sodaro a remporté la finale du circuit Ironman de triathlon à Hawaï, jeudi, au terme de 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42,195 km de course à pied parcourus en 8h33:46.

Il s'agit du plus grand succès de carrière pour la jeune femme de 33 ans devenue mère il y a un peu plus d'un an et demi, qui avait participé à son premier Ironman à Hambourg en juin dernier, après une pause maternité. En deuxième position, la Britannique Lucy Charles-Barclay a effectué un temps de 8h41:37, suivie de l'Allemande Anne Haug en 8h42:22. Il n'y avait pas de compétitrice belge pour cette épreuve. Seule qualifiée après sa 2e place lors de l'Ironman suisse de Thun, Alexandra Tondeur, en manque de budget, a renoncé à sa participation en raison des frais trop élevés pour le voyage. Deux professionnels se trouvent chez les messieurs, qui concourront samedi: Pieter Heemeryck (32 ans), qualifié lors de l'Ironman de Suède, et Kenneth Vandendriessche (31 ans), vainqueur de l'Ironman de Lanzarote. Les deux Belges visent une place dans le top 15, voire un top 10 pour Heemeryck, qui avait terminé 19e dans la douleur à St.Georges pour sa 1ère finale Ironman. (Belga)