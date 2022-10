Les Belges à l'étranger - Toulouse prolonge la série négative de Lyon

(Belga) Sous pression après quatre défaites consécutives en championnat, Lyon a encore été tenu en échec à domicile par Toulouse en match d'ouverture de la 10e jounée de la Ligue 1. Désigné capitaine par Philippe Montanier, l'ex-coach du Standard, Brecht Dejaegere a été remplacé à la 77e. Au classement, les Gones restent 7e (14 points) et les Haut-Garonnais occupent le 11e rang (12 points).

Toulouse, qui n'a plus gagné à Lyon depuis 1966, a été rapidement mené à la marque sur un tir dévié de Tete (2e, 1-0). Le Téfécé a pu compter sur Maxime Dupé, qui a fermé l'angle à Alexandre Lacazette isolé dans les six mètres (23e). Le gardien toulousain a ensuite détourné en corner un coup de tête de Corentin Tolisso (41e). De l'autre côté, Anthony Lopes s'est également montré vigilant devant Zakaria Aboukhlal (32e). A la reprise, les Toulousains étaient toujours malmenés et Dupé a multiplié les parades. Mais la montée au jeu de Ratao (58e) a changé la donne: de retour de blessure, le Brésilien a égalisé d'un tir croisé (67e, 1-1). (Belga)