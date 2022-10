Plasschaert et Verstraelen sont prêtes pour les Mondiaux de Kemah

Plasschaert a obtenu plusieurs places d'honneur au printemps, avec une huitième place au Trofeo Princesa Sofia à Palma, une quatrième place à la Semaine Olympique de voile à Hyères et une deuxième place à l'Allianz Regatta à Almere. Après un stage dans les eaux de Marseille, où se tiendront les Jeux Olympiques 2024, et un événement test à Scheveningen, elle est prête à tout donner dans les eaux texanes, a indiqué la fédération flamande de voile de voile (Wind & Watersport Vlaanderen), vendredi, dans un communiqué. Eline Verstraelen participera également à ces Championnats du monde. En août, elle est devenue championne du monde chez les espoirs en ILCA 6. Après une pause, elle aussi s'est entraînée pour les Mondiaux lors de l'événement test à Scheveningen. Les Mondiaux débuteront avec trois jours de course de qualification (11-13 octobre). Les régates sont programmées à chaque fois à 19h heure belge. Les courses finales se tiendront du 14 au 16 octobre. (Belga)