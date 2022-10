Première bataille de la saison dimanche dans les labourés américains de Waterloo

Vainqueur l'an dernier à Waterloo, Eli Iserbyt débutera avec les mêmes ambitions. Pour s'imposer aux États-Unis, il devra dompter de larges chemins de terre, des courtes montées et des planches. En 2021, il avait devancé son équipier chez Pauwels Sauzen-Bingoal Michael Vanthourenhout. Les deux sont encore désignés comme favoris à la victoire, à l'instar de Laurens Sweeck et du Néerlandais Lars van der Haar. Troisième l'an dernier, Quinten Hermans sera absent car il participera samedi au Tour de Lombardie. Chez les dames, la suprématie néerlandaise n'est pas prête de s'arrêter avec Fem van Empel, Lucinda Brand, Annemarie Worst, Denise Betsema, Inge van der Heijden ou encore Ceylin del Carmen Alvarado. Aucune Belge ne sera au départ. Cinq des quatorze manches de la Coupe du monde se tiendront cette saison en Belgique, avec Maasmechelen, Overijse, Anvers, Gavere et Zonhoven, contre six la saison dernière. Trois nouveaux rendez-vous font leur apparition avec Benidorm (Esp), Beekse Bergen (P-B) et Dublin (Irl). La saison se terminera le 29 janvier à Besançon, en France. La saison dernière, Iserbyt (485 points) a remporté le classement général devant Michael Vanthourenhout (357) et Toon Aerts (348). Chez les dames, la Néerlandaise Brand (432 points) a devancé ses compatriotes Denise Betsema (361) et Puck Pieterse (350). (Belga)