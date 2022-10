Première titularisation avec Shabab Al-Ahli pour Jason Denayer

(Belga) Jason Denayer a joué 81 minutes du partage vierge (0-0) entre son équipe de Shabab Al-Ahli et Ittihad Kalba vendredi lors de la 5e journée du championnat des Émirats arabes unis.

Longtemps sans club après la fin de son contrat à l'Olympique Lyonnais fin juin, le défenseur de 27 ans a finalement signé, fin septembre, en faveur de Shabab Al-Ahli. Après être monté au jeu à la 67e minute le 2 octobre lors de la défaite contre Al Dhafra (3-2), le Diable Rouge était titulaire pour la première fois sous ses nouvelles couleurs. Le club de Denayer pointe au 5e rang, avec 7 unités au compteur, à égalité avec son adversaire du jour. Il reste cinq matches avant l'interruption des compétitions pour disputer la Coupe du monde. Denayer, 35 sélections et souvent utilisé par Roberto Martinez depuis plus de deux ans, tentera d'engranger du temps de jeu pour acquérir du rythme avant le rendez-vous qatari. Bien que sans club, il avait été appelé par le Catalan lors du rassemblement de septembre. Il n'avait toutefois pas joué contre le Pays de Galles et les Pays-Bas.