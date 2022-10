Une fin de semaine ensoleillée avant un week-end empreint de douceur

Les maxima oscilleront entre 13 ou 14 degrés en haute Ardenne et pourront atteindre 18 degrés en Flandre. Le vent sera modéré, parfois assez fort à la mer. Vendredi soir, le temps sera sec avec de larges éclaircies. Aux alentours de minuit, une perturbation atteindra le littoral et elle se dirigera vers l'est en donnant un ciel temporairement très nuageux avec de la pluie. En fin de nuit, des éclaircies nous reviendront par l'ouest à l'arrière de la zone perturbée. Les minima seront de cinq degrés en Ardenne, 11 degrés sur le centre et 13 degrés à la mer. Le vent sera modéré. Samedi matin, le sud-est du pays devra encore temporairement composer avec des périodes très nuageuses accompagnées d'un peu de pluie ou de bruine. Sur les autres régions, il fera déjà sec avec le développement de larges éclaircies. En cours de journée, la nébulosité deviendra variable sur l'ensemble du pays alors que l'une ou l'autre averse pourra se former sur le nord-est. Les maxima s'échelonneront entre 11 degrés en Hautes-Fagnes et 16 degrés en Flandre. Le vent sera souvent modéré. Samedi soir et la nuit suivante, le temps sera sec avec de larges éclaircies. Quelques bancs de brouillard et un peu de brume pourront toutefois se former. Le soleil devrait s'imposer sur de nombreuses régions dimanche. L'après-midi, le temps restera très ensoleillé avec quelques timides voiles d'altitude. Les maxima atteindront 13 degrés en Hautes-Fagnes et 17 à 18 degrés en plaine. La semaine prochaine devrait suivre cette tendance agréable et débuter sous le soleil et avec des températures douces. (Belga)