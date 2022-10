ATP Astana: Djokovic profite de l'abandon de Medvedev et rejoint Tsitsipas en finale

(Belga) Novak Djokovic s'est qualifié pour la finale du tournoi ATP 500 d'Astana, joué sur surface dure et doté de 1 900 000 dollars, samedi au Kazakhstan. Le Serbe, 7e mondial et tête de série N.4, a profité de l'abandon du Russe Daniil Medvedev, N.4 mondial et tête de série N.2, à l'issue du 2e set. Le score était de 4-6, 7-6 (6).

Passé à deux points du match dans le jeu décisif du 2e set, et alors qu'il semblait encore dans le coup, le Moscovite a soudain décidé d'abandonner après la perte de la manche, montrant de la main à 'Nole' qu'il était visiblement gêné aux ischio-jambiers. Djokovic, 35 ans, va disputer la 128e finale de sa carrière, la 5e cette saison, avec l'occasion de remporter son 90e titre, le 4e en 2022 après Rome, Wimbledon et Tel-Aviv dimanche dernier. L'ancien N.1 mondial a perdu une seule finale cette année, devant son public à Belgrade. En finale, Djokovic affrontera Stefanos Tsitsipas. Dans la première demi-finale, le Grec, 6e mondial et tête de série N.3, l'a emporté en trois sets 4-6, 6-4, 6-3 contre le Russe Andrey Rublev, 9e mondial et tête de série N.5. Tsitsipas, 24 ans, s'est qualifié pour la 23e finale de sa carrière sur le circuit, la 6e cette saison. Tsitsipas tentera de décrocher un 10e titre, le 3e cette saison après ceux de Majorque et Monte-Carlo. Cette année, il a également perdu en finale à Cincinnati, Rome et Rotterdam. (Belga)