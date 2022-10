Budget fédéral - Le conclave se poursuivait vers 19h, au menu: la compétitivité

Parmi les sujets à discuter, figure une mesure de crise en faveur des entreprises qui pourraient suspendre ou étaler le paiement des cotisations à l'Office National de Sécurité Sociale (ONSS). Une autre vise les cotisations patronales. Le président de l'Open Vld, Egbert Lachaert, a proposé cette semaine, dans le sillage des organisations patronales, de payer une partie de l'indexation en net et non en brut. Les ministres ont également planché sur le volet énergie. La proposition de taxation des surprofits est examinée en groupe de travail. Les travaux semblent par contre avoir bien avancé sur la pérennisation d'une TVA réduite à 6% sur le gaz et l'électricité couplée à une réforme du système des accises qui seraient modulées en fonction des variations de prix importantes et fixées à un tarif bas sur une tranche de consommation. La réforme du tarif social suscite encore de nombreuses questions. Il est possible que la mesure soit finalisée plus tard en fonction d'un calendrier convenu entre les partenaires gouvernementaux. (Belga)