Bundesliga - Xabi Alonso marque les esprits pour sa première à la tête du Bayer Leverkusen

"Je suis très content, nous avons joué un bon match", a lancé Xabi Alonso au micro de Sky après le match. "Les joueurs ont pris du plaisir mais ce n'est qu'une rencontre, nous devons continuer à travailler. Le football ne sont pas des mathématiques, il n'y a pas de formules exactes." L'ancien joueur du Bayern Munich a opté pour une défense à trois et cette modification tactique a directement payé. L'international français Moussa Diaby a débloqué le marquoir de la BayArena à la 38e grâce à une frappe du gauche. Jérémie Frimpong y est allé d'un doublé, avec des goals avant et après la mi-temps (41e, 53e) et Paulinho a donné au score son allure définitive dans les arrêts de jeu (90e+2). Le club de Leverkusen sort de la zone rouge à la faveur de ce succès et grimpe provisoirement à la 14e place avec 8 points, alors que Schalke y fait son apparition (16e, 6 pts). Le Bayer, dans le groupe du Club Bruges en Ligue des Champions, devra confirmer son regain de forme et d'entrain mercredi sur la scène européenne dans un duel à domicile contre Porto. (Belga)