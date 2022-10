Cyclisme: Pauline Ferrand-Prévot première championne du monde chez les dames

Le parcours de ces Mondiaux se composait de routes non-asphaltées, de gravier blanc, de pavés et d'asphalte, pour un dénivelé positif de 700 m. La Française Pauline Ferrand-Prévot, la Suissesse Sina Frei, l'Italienne Chiara Teocchi, l'Allemande Jade Treffeisen et l'Américaine Lauren Stephens ont composé le groupe de tête pendant une grosse partie de la course. Stephens a lâché prise à 30 km de l'arrivée. Ferrand-Prévot, Frei, Teocchi et Treffeisen restaient ensemble jusque dans le dernier kilomètre, où Ferrand-Prévot et Frei se détachaient. Ferrand-Prévot se jouait de Frei au sprint. La Française de 30 ans ajoute ainsi un nouveau maillot arc-en-ciel à sa collection. Cette année, elle a notamment remporté trois titres aux Mondiaux de mountainbike aux Gets. Il s'agit de son 13e titre mondial toutes disciplines confondues, elle qui a été sacrée aussi sur la route (2014) et en cyclocross (2015). Teocchi prenait la troisième place à 11 secondes devant Treffeisen. Dimanche, les messieurs arpenteront un parcours de 194 km, avec 73 % de passage sur la terre, et 800 m de dénivelé. (Belga)