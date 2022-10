Deux policiers arrêtés après l'incendie d'un bar karaoké qui a fait 32 morts au Vietnam

Début septembre, un feu a ravagé cet établissement de trois étages situé dans un quartier résidentiel dense de Thuan An, au nord de Hô Chi Minh-Ville. Un des deux agents de police a été placé en détention et le second assigné en résidence, a précisé la police de la province de Binh Duong dans un communiqué publié en ligne vendredi soir. Les deux policiers font l'objet d'une enquête pour négligence présumée, explique le communiqué sans fournir davantage de précisions. Mi-septembre, les autorités vietnamiennes avaient arrêté le propriétaire du bar âgé de 42 ans, Le Anh Xuan. Il devait être placé en détention pour quatre mois, l'enquête se poursuivant autour d'infractions présumées à la réglementation en matière de prévention des incendies. Soixante personnes au total se trouvaient à l'intérieur du bar de 30 pièces lorsque le feu s'est déclaré, piégeant les clients et le personnel tandis que la fumée envahissait les escaliers et bloquait les sorties de secours. Les pompiers ont d'abord peiné à entrer dans le bâtiment en raison de l'intensité de l'incendie, et ont dû abattre un morceau de mur pour pouvoir pénétrer à l'intérieur. Dix-sept personnes ont été blessées, beaucoup souffrant de fractures après avoir dû sauter du toit pour échapper aux flammes, a rapporté la police. Les autorités ont d'abord imputé l'incendie à un court-circuit électrique, mais ont déclaré que le bar avait satisfait à toutes les normes de sécurité incendie lors des contrôles effectués au cours des trois dernières années. (Belga)