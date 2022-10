Le blocage des sites de TotalEnergies à Feluy et à Wandre se poursuit

(Belga) Les actions de blocage des sites de TotalEnergies à Feluy en province de Hainaut et à Wandre en province de Liège à l'initiative de la coalition citoyenne Code Rouge se poursuivaient dans le calme et ce malgré un important déploiement policier, a indiqué samedi soir à l'Agence Belga le service en charge des relations avec la presse

Depuis samedi matin, des centaines d'activistes de la coalition Code Rouge bloquent les accès des entreprises du groupe TotalEnergies situées à Feluy et à Wandre afin de paralyser les activités des deux sites du géant de l'énergie. Plusieurs centaines de personnes s'apprêtaient d'ailleurs à passer la nuit sur le site de TotalEnergies de Feluy. Ils devraient être plusieurs dizaines à faire de même sur le site de Wandre en région liégeoise, précise encore le service presse de la coalition citoyenne. Par cette action de désobéissance civile de masse, les activistes ont pour objectif d'exiger la sortie des énergies fossiles et de pointer du doigt la responsabilité de l'industrie des énergies fossiles dans la crise climatique et sociale, rappellent les militants dans un communiqué. Une manifestation de soutien à l'action de la coalition citoyenne Code Rouge contre TotalEnergies aura par ailleurs lieu dimanche à 14h15 à Écaussinnes, en province de Hainaut. Vingt-cinq organisations, syndicats et ONG formeront un cortège entre la gare et la Grand-Place. Des prises de paroles viendront ponctuer l'événement. (Belga)