Les Belges à l'étranger - Sans Thibaut Courtois et Eden Hazard, le Real Madrid domine Getafe 1-0

Victime d'une sciatique, Thibaut Courtois n'était pas sur la feuille de match alors qu'Eden Hazard est resté sur le banc durant toute la rencontre. C'est la cinquième fois de suite que le Brainois, capitaine des Diables Rouges, ne monte pas au jeu côté madrilène. Les Merengues ont ouvert la marque dès la 3e minute, grâce à une tête décroisée d'Eder Militao sur un corner tiré par Luka Modric, et n'ont pas réussir à creuser l'écart par la suite. En France, Reims, sans aucun de ses trois Belges, a accroché le Paris Saint-Germain (0-0) lors de la 10e journée de Ligue 1. Sans Lionel Messi, blessé, et avec Neymar entré en jeu, le PSG a été réduit à dix après l'exclusion de Sergio Ramos à la 41e et a concédé son 2e partage de la saison. Thibaut De Smet est resté sur le banc des Champenois alors que Thomas Foket est blessé et que Maxime Busi purgeait sa suspension. Les Parisiens comptent 26 points, soit 3 de plus que Marseille, qui s'est incliné 1-2 à domicile devant Ajaccio. Reims est 14e avec 8 points. Aux Pays-Bas, Landry Dimata a marqué le but de NEC Nimègue, qui a partagé contre l'Excelsior Rotterdam (1-1) lors de la 9e journée. Les deux clubs sont 10e et 11e avec 10 points au compteur. (Belga)