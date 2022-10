Netflix s'allie de manière inédite avec les salles de cinéma

"Glass Onion : une histoire à couteaux tirés", film à énigmes où la superstar britannique Daniel Craig interprète un sagace détective, sortira au cinéma pendant une semaine du 23 au 29 novembre, selon un communiqué publié jeudi. Le géant du streaming a passé un accord avec trois réseaux majeurs de cinéma américains, Regal, AMC et Cineworld, pour leur accorder cette exclusivité : les abonnés de la plateforme devront eux attendre jusqu'au 23 décembre pour voir le film à la maison. Le long-métrage sera projeté dans seulement 600 salles, essentiellement aux Etats-Unis et dans d'autres marchés comme la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Australie ou l'Allemagne, mais pas en France. Cette union entre le groupe de Reed Hastings et les salles de cinéma fait figure de petite révolution: jusqu'ici Netflix s'autorisait des incursions dans les salles obscures pour des opérations marketing lors de festivals, ou pour permettre à ses films de concourir aux Oscars, mais n'avait jamais passé un accord comme celui-ci. Netflix avait déboursé l'an dernier plus de 460 millions de dollars pour racheter les droits de la franchise "A couteaux tirés", qui a rencontré un franc succès au box-office. Les salles de cinéma tentent actuellement de faire revenir une partie du public qui a déserté après la pandémie. De l'autre côté, la féroce compétition entre plateformes (Disney +, Apple TV+, Amazon Prime Video, Netflix, Hulu, HBO Max) provoque une crise de croissance chez Netflix. Le vétéran du secteur a perdu près de 1,2 millions d'abonnés au premier semestre, une première depuis dix ans. (Belga)