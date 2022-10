Volley: L'Italie s'assure la première place dans le groupe de la Belgique

Les Italiennes, championnes d'Europe, comptent 25 points. Elles devancent le Brésil (20 points, 8 matchs), le Japon (18 points, 8 matchs) et la Chine (17 points, 8 matchs). La Belgique (15 points, 7 matchs) occupe la cinquième position devant les Pays-Bas (13 points, 8 matchs), Porto Rico (6 points, 8 matchs) et l'Argentine (5 points, 8 matchs). Les Yellow Tigers, toujours en lice pour la qualification, affronteront le Brésil samedi (17h00) et la Chine dimanche (12h30). Lors de cette deuxième phase de poules, qui se déroule jusqu'à dimanche à Rotterdam et à Lodz, les quatre équipes du groupe A issues du 1er tour (Belgique, Italie, Pays-Bas et Porto Rico) ont été versées dans un nouveau groupe de huit avec les quatre qualifiés du groupe D (Chine, Japon, Brésil et Argentine). Les résultats de la 1re phase de poules sont conservés. Les quatre premiers de cette poule iront en phase finale à élimination directe, à Apeldoorn, où elles resteront dans la même partie de tableau. L'Italie, assurée de la première place, rencontrera en quarts de finale l'équipe classée quatrième. Le deuxième et le troisième s'affronteront de leur côté. Les quarts de finale se joueront le 11 octobre, les demi-finales les 12 et 13 octobre et les finales le 15 octobre. L'autre groupe, où la Serbie (championne du monde en titre) et les États-Unis (champions olympiques) sont déjà qualifiés, se joue en Pologne. (Belga)