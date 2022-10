Anderlecht renverse une situation mal embarquée à Malines et évite la crise

(Belga) Anderlecht s'est imposé 1-3 sur le terrain de Malines pour la 11e journée de Jupiler Pro League dimanche. Un doublé de Mario Stroeykens (46e, 67e) et un but de Fabio Silva (71e) ont inversé la tendance pour les Bruxellois après l'ouverture du score de Jordi Vanlerberghe sur penalty (15e).

Au moment où les supporters d'Anderlecht ont fait leur entrée dans le stade après avoir boycotté les 12 premières minutes, en signe de protestation contre les récentes prestations, Wesley Hoedt a poussé Jordi Vanlerberghe dans le rectangle. Après l'intervention du VAR, Bram Van Driessche, l'arbitre de la rencontre, a indiqué le point de penalty et Vanlerberghe s'est fait justice lui-même (1-0, 15e). Au repos, Felice Mazzu a réalisé un changement offensif en sortant Hoedt pour Stroeykens, 18 ans, afin de passer à un système avec une défense à quatre et deux attaquants. Un changement payant pour l'entraîneur bruxellois car Stroeykens a été à l'affût après une occasion manquée par Fabio Silva après 30 secondes en seconde période pour inscrire son premier but professionnel (1-1, 46e). Anderlecht a retrouvé des couleurs mais Malines a continué à se montrer dangereux avec une frappe de Geoffrey Hairemans sur le poteau d'Hendrik Van Crombrugge (64e). Trois minutes plus tard, le Sporting a finalement pris les commandes. Sur une phase similaire à l'égalisation, Stroeykens a une nouvelle fois bien suivi une frappe de Silva repoussée par Coucke (1-2, 67e). Après deux grosses occasions manquées, l'attaquant portugais a finalement trouvé le chemin des filets. Isolé par Moussa N'Diaye, Silva a trompé Coucke d'une frappe placée dans le petit filet opposé pour offrir les trois points au RSCA (1-3, 71e). Au classement, Anderlecht s'offre un bol d'air et remonte à la 7e place avec 16 points tandis que Malines reste 12e avec 11 unités. (Belga)