CSI5* Saint-Tropez - Dominique Hendrickx manque de peu la victoire dans le Grand Prix

(Belga) Dominique Hendrickx, sur Floris TN, a terminé troisième du Grand Prix au jumping 5 étoiles de Saint-Tropez, dimanche. Il a manqué la victoire de peu. Les deux autres paires belges, Abdel Said/Bonne Amie et Olivier Philippaerts/H&M Legend of Love, ont terminé dans le top-10.

Le barrage à huit, avec trois paires belges, s'est avéré très serré. Le Français Laurent Goffinet, sur Atome des Etisses, l'a emporté avec un chrono de 39.34. Il a devancé de 5 centièmes une autre paire française, Marc Dilasser/Arioto du Gevres, et de 12 centièmes Dominique Hendrickx/Floris TN. Abdel Said et Bonne Amie ont réussi un sans-faute en 40.36, se classant à la cinquième place. Olivier Philippaerts et H&M Legend of Love ont commis une faute, signant un chrono de 39.72. Ils finissent au huitième rang. (Belga)