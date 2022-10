ITF Nevers - Gauthier Onclin bat Raphaël Collignon dans une finale belgo-belge à Nevers

Onclin, 21 ans, compte désormais 8 titres ITF à son palmarès, dont 5 en 2022 (Meerbusch, Brcko, Duffel, Zlatibor et Nevers). Quant à Collignon, 20 ans et passé de la 949e place au classement ATP à la 322e en un an à peine, il disputait sa 7e finale cette saison. Il en a remporté quatre (Monastir, Arlon, Marburg et Coxyde) et perdu trois (Brcko, Monastir, Nevers). (Belga)