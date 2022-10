La fondation contre le cancer réclame une hausse significative des accises sur le tabac

Un Belge sur cinq fume actuellement et, chaque jour, 40 personnes meurent des suites de la consommation de tabac. Le tabagisme est d'ailleurs la principale cause évitable de décès. Des prix plus élevés incitent pourtant les fumeurs à arrêter et représentent un obstacle supplémentaire pour les jeunes et les non-fumeurs, explique l'organisation. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande des hausses de prix d'au moins 10% et "Kom op tegen Kanker" plaide donc pour une augmentation des accises. "Le temps presse car, ce week-end, les partis politiques décideront des mesures budgétaires pour 2023", ajoute le professeur Filip Lardon. "Au début de cette législature, le gouvernement s'est engagé à œuvrer pour une génération sans tabac. Si le gouvernement prend cette ambition avec sérieux, il est crucial désormais de jouer pleinement la carte de l'augmentation des accises." (Belga)