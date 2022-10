Ronnie O'Sullivan remporte le Masters de Hong Kong de snooker devant 9.000 personnes

(Belga) L'Anglais Ronnie O'Sullivan a remporté dimanche le Masters de Hong Kong de snooker. Le N.1 mondial s'est imposé 6 frames à 4 en finale contre le joueur local Marco Fu, ancien 5e mondial redescendu aujourd'hui au 100e rang après une opération des yeux et une interdiction de voyager en raison de la pandémie de Covid-19.

"The Rocket" a pris le meilleur départ en remportant trois des quatre premières frames, notamment grâce à des breaks de 52, 71 et 59. O'Sullivan s'est ensuite détaché à 5-2 mais a vu Fu enlever les deux frames suivantes pour recoller à 5-4. L'Anglais de 46 ans, considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de snooker de l'histoire après avoir remporté 21 titres de la "Triple couronne", a ponctué la partie sur un century de 114. "J'ai adoré jouer ce tournoi, c'était l'un des meilleurs de ma carrière", a expliqué O'Sullivan dans la foulée de son titre. "J'ai déjà joué devant 3.000 spectateurs mais 9.000, c'est vraiment unique. Et disputer cette finale au Coliseum contre Marco a ajouté un petit quelque chose. Les trois dernières années ont été compliquées pour les joueurs de snooker mais l'organisation a tout fait pour faire de ce rendez-vous une réussite. J'espère revenir l'année prochaine." (Belga)