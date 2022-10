Taylor Fritz écarte Frances Tiafoe de l' ATP Tokyo et remporte son 3e titre de la saison

(Belga) Taylor Fritz a remporté le tournoi ATP 500 de Tokyo, joué sur surface dure et doté de 1.953.285 dollars, dimanche au Japon. Dans une finale 100% américaine face à Frances Tiafoe, 19e mondial et tête de série N.4, Fritz, 11e mondial et tête de série N.3, l'a emporté en deux sets 7-6 (7/3), 7-6 (7/2) en 1h56.