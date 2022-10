Venezuela : 22 morts et plus de 50 disparus dans un glissement de terrain

Les fortes pluies qui s'abattent depuis des semaines avaient déjà provoqué la mort de 13 personnes à travers le pays. "Cinq ruisseaux ont débordé et (...) nous constatons ici des dégâts très importants, des pertes humaines : à ce jour, nous avons déjà trouvé 22 morts, il y a plus de 52 personnes disparues", a déclaré aux médias locaux Mme Rodriguez. À Las Tejerias, des journalistes de l'AFP ont pu constater un grand nombre de maisons détruites, de commerces complètement dévastés, des éboulements de boue, et dans les rues, la présence d'arbres entraînés depuis la montagne. Un millier de personnes participent aux opérations de sauvetage, a déclaré à l'AFP le ministre de l'Intérieur et de la justice, Remigio Ceballos Ichaso, qui s'est rendu sur place pour évaluer les dégâts. Carmen Melendez vit dans cette ville de plus de 50.000 habitants depuis 55 ans. "La ville est perdue, Las Tejerias est perdue", dit-elle. En 1999, d'énormes glissements de terrain avaient fait 10.000 morts dans l'État de Vargas, à 25 kilomètres au nord de Caracase. (Belga)