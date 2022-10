WTA Monastir - Première finale en 2022 et 7e titre WTA pour Mertens, qui a toujours cru en elle

"Je n'ai pas vraiment de mots aujourd'hui (dimanche, ndlr). Je ne m'attendais pas du tout à remporter ce tournoi cette semaine", a lancé Elise Mertens, qui a connu une saison compliquée et qui disputait samedi sa première demi-finale en 2022. "L'année a été vraiment dure mais je n'ai jamais arrêté de croire en moi et je pense que c'est primordial." Elle a d'ailleurs fait preuve de cette confiance dimanche, battant Alizé Cornet à la faveur d'une série de dix jeux. "Je suis montée sur le terrain pour gagner. Je crois que cela s'est vu. J'ai été très constante, elle n'a pas pu faire grand-chose. J'ai fait peu de fautes et servi de manière agressive. C'était évidemment un peu stressant car cela faisait longtemps que je n'avais plus disputé une finale mais j'ai désormais mon septième titre en poche et j'en suis très fière." C'est donc le 7e titre pour celle qui est désormais entourée par Philippe Dehaes. Mertens, qui disputait sa onzième finale en carrière, avait déjà triomphé à Hobart (2017, 2018), Lugano (2018), Rabat (2018), Doha (2019) et Melbourne (2021). Lundi, on devrait la retrouver au 36e rang mondial (+6). (Belga)