Zoute Grand Prix : la vente aux enchères de 80 voitures historiques rapporte 22 millions

Parmi les deux pièces maîtresses de la vente, à savoir la Ferrari 288 GTO de 1985 et la BMW 507 Roadster de 1957, la BMW n'a pas déçu avec un prix de vente de 2.093.000 euros. L'offre de 3,4 millions d'euros pour la Ferrari n'a pas été retenue par son propriétaire pour l'instant. Une Rolls Royce Silver Spectre de 2015, voiture reconstruite par le Belge Carat Duchatelet, a été adjugée 368.000 euros. En plus de la vente aux enchères organisée par la maison Bonhams, l'événement de quatre jours comprenait un rallye avec 225 voitures anciennes et un salon de l'automobile avec 21 marques de luxe. Samedi et dimanche, l'événement affichait complet avec plus de 10.000 visiteurs payants. (Belga)