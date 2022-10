(Belga) À l'issue du procès d'assises à Tongres où était jugé le meurtrier du policier Amaury Delrez, une certaine satisfaction ressortait des propos de Me Dimitri de Béco, qui représentait la veuve du policier, Aurélie Hentiens, et les trois enfants mineurs de la victime. "Nous sommes satisfaits qu'après quatre ans, nous ayons enfin un jugement. Il est important qu'il soit reconnu coupable. Ce n'est pas tant le chiffre de la peine, mais la motivation qui est importante, les mots utilisés par le tribunal", a déclaré l'avocat.

Assises Limbourg - "Plus les années de prison, c'est la motivation de la peine qui importe"

"Ce n'est pas une surprise que Theunissen ait été reconnu coupable. Nous ne nous attendions à rien d'autre. C'est une punition très sévère. Le tribunal a parlé de la froideur et de la lâcheté de l'acte et cela constitue un soulagement. Ce procès a ramené ma cliente quatre ans en arrière. Elle a dû repenser à ces moments horribles. Elle n'oubliera jamais les faits, mais elle essaie aussi aujourd'hui d'aller de l'avant. Revenir sur cette histoire au cours des sept derniers jours a été extrêmement difficile, mais c'était nécessaire", a encore dit Me de Béco. (Belga)