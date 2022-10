La Monnaie royale britannique frappe une pièce commémorative pour les 100 ans de la BBC

La BBC a été fondée le 18 octobre 1922 et, en vue de son centième anniversaire, The Royal Mint a frappé une pièce d'une valeur nominale de 50 pence (0,56 euros). Sur une face de la pièce figurent un globe et une onde radio auxquels s'ajoute la devise de la BBC: 'Inform, Educate, Entertain', pour "Informer, Eduquer, Divertir" en français. L'autre face reprend le profil de la Reine Elizabeth II, décédée récemment. La pièce avait en effet déjà été frappée lorsque celle-ci s'est éteinte, précise l'agence de presse britannique PA. Pour éviter des coûts inutiles et pour des raisons écologiques, il a été décidé de ne pas frapper de nouvelles pièces. Cette pièce commémorative peut dès lors être commandée sur le site web de la Royal Mint pour 11 livres (environ 12,50 euros). (Belga)