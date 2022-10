La reine Paola a fait une chute sans gravité

(Belga) La reine Paola, âgée de 85 ans, a fait une chute et a besoin de repos, a indiqué le Palais royal lundi. Il précise qu'elle sera normalement vite rétablie.

La reine Paola ne sera donc pas présente à la cérémonie d'ouverture de l'année académique 2022-2023 de l'École Royale Militaire (ERM), où son petit-fils le prince Gabriel fera son entrée. Son époux le roi Albert II sera quant à lui bien présent à la cérémonie, au même titre que le roi Philippe, la reine Mathilde et deux de leurs enfants, le prince Emmanuel et la princesse Eléonore. La Reine avait déjà fait une chute en mars dernier. Elle s'était alors cassée le col huméral et avait dû rester au repos durant huit semaines.