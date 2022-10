Le Néerlandais Danny Makkelie au sifflet pour Atlético/Club Bruges

Makkelie est l'un des arbitres les plus en vue au niveau international: il a notamment dirigé la finale de l'Europa League 2020, quatre matchs de l'Euro 2020, dont celui d'ouverture, et une demi-finale de Ligue des Champions tant en 2021 qu'en 2022. Cette saison, il était au sifflet pour deux affiches de C1, Bayern Munich/Barcelone (2-0) lors de la première journée et Chelsea/AC Milan (3-0) lors de la deuxième. Makkelie a dirigé une fois un match du Club Bruges, en septembre 2018 contre le Borussia Dortmund (0-1), également en phase de groupes de la Ligue des Champions. Il a aussi arbitré les Diables Rouges lors d'un amical face au Japon en novembre 2017 (1-0). Au début de sa carrière, Makkelie avait même arbitré quelques matchs de première et deuxième divisions belges dans le cadre d'un partenariat entre les fédérations belge et néerlandaise. Makkelie sera assisté sur le terrain par ses compatriotes Hessel Steegstra et Jan de Vries avec Dennis Higler comme assistant vidéo. Bruges est en tête du groupe B avec 9 points. Tous ses rivaux, l'Atlético, Porto et Leverkusen, en comptent 3. (Belga)