Le personnel de l'ambassade de Belgique à Kiev est en sécurité

"Des attaques aériennes russes sur le centre de Kiev à l'heure de pointe causent d'importants dégâts. Des victimes ont été signalées", a indiqué l'ambassade sur le réseau social Twitter. "Tout le personnel belge et ukrainien de l'ambassade est sain et sauf. Nos pensées vont aux victimes de ces attaques insensées sur des cibles civiles." A la suite de l'invasion russe en Ukraine en février dernier, l'ambassade de Belgique à Kiev avait d'abord été fermée par mesure de sécurité avant de rouvrir le 11 juillet. Le commissaire européen à la Justice, Didier Reynders, est en visite à Kiev lundi. Il avait, de son côté, indiqué que son équipe et lui avaient été emmenés en sécurité dans un abri de l'hôtel où il se trouve. "Nous sommes en sécurité et attendons des nouvelles", a tweeté le Belge. (Belga)