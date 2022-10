Le président bélarusse accuse l'Ukraine de préparer une attaque contre le Bélarus

"Hier, à travers des canaux non-officiels, on nous a prévenu d'une frappe en préparation depuis le territoire ukrainien sur le Bélarus", a-t-il affirmé selon l'agence de presse étatique Belta, assurant que l'Ukraine voulait faire "un pont de Crimée numéro 2", en référence au pont russe partiellement détruit samedi. Selon lui, il a fait transmettre au président ukrainien le message de ne pas toucher de "ses sales pattes ne serait-ce qu'un mètre du territoire" bélarusse. Il a aussi indiqué que la semaine dernière, lui-même et le président russe Vladimir Poutine avaient convenu le déploiement d'un groupement militaire commun, sans pour autant dire où il sera déployé et de combien d'hommes il serait constitué. "Du fait de l'aggravation de la situation aux frontières occidentales de l'Union (russo-bélarusse), nous avons convenu de déployer un groupement régional de la Fédération de Russie et de la République du Bélarus", a affirmé M. Loukachenko lors d'une réunion avec des responsables bélarusses de la sécurité, cité par Belta. "Si tu veux la paix, prépare la guerre", a encore dit le président Loukachenko, affirmant qu'il "ne doit pas y avoir de guerre sur le territoire du Bélarus". Le Bélarus, allié de la Russie dans son conflit avec l'Ukraine, a prêté son territoire à l'armée russe pour son offensive contre l'Ukraine mais l'armée bélarusse ne participe pas jusqu'ici aux combats sur le territoire ukrainien. L'entrée des forces bélarusses chez son voisin marquerait une nouvelle escalade du conflit en Ukraine. (Belga)