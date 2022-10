Roulers, le champion sortant, et Maaseik à nouveau favoris de la Lotto Volley League

Champions de Belgique respectivement à seize et treize reprises, Maaseik et Roulers resteront les deux épouvantails de la saison 2022-2023 de la Lotto Volley League. Se partageant le gâteau depuis 1995, les deux formations néerlandophones débuteront leur championnat ce weekend avec la ferme ambition d'ajouter une nouvelle ligne à leur palmarès. "En tant que champions sortants, nous avons un statut à défendre", assurait Steven Vanmedegael, le coach roularien, à l'agence Belga. "Il s'agira d'intégrer nos quatre transferts le plus rapidement possible. L'ambition sera aussi d'aller le plus loin possible en Ligue des Champions. Il y a trois ans, l'équipe s'était hissée en quarts de finale avant d'être freinée par le Covid. L'espoir est de pouvoir revivre de telles soirées européennes." Dans son ombre, le champion devra se méfier de formations comme Alost, Menin, Gand et, surtout, Maaseik qui n'était pas parvenu à se hisser en finale en avril dernier. "Le club se doit d'en être cette année", précisait Dieter Leenders, le manager du club. "Sur la scène européenne, Maaseik doit également répondre présent en CEV. Voici deux ans, nous avions atteint les demi-finales et nous espérons y goûter à nouveau. Notre parcours débute samedi avec la réception de Gand, le début de plusieurs étapes importantes pour atteindre nos objectifs." Derrière ces favoris, d'autres formations auront leur mot à dire, à l'image de Louvain. "L'an dernier, nous n'avons pas atteint le top 4, la déception était énorme", précisait Hendrik Tuerlinckx, joueur clé des Louvanistes. "Cette frustration, nous devons la convertir en énergie afin de parvenir à notre objectif." La course aux playoffs, qui réuniront les six meilleurs équipes de la phase classique, est déjà lancée. (Belga)