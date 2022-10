Rudy Provoost devient président du patronat flamand, le Voka

C'est l'actuel président, Wouter De Geest, qui a proposé lundi le nom de Provoost pour lui succéder. Rudy Provoost est un entrepreneur et administrateur polyvalent avec une expérience internationale dans divers secteurs, détaille un communiqué de presse du Voka. "Rudy peut se prévaloir d'une longue et fructueuse carrière internationale au sein d'entreprises leaders sur divers marchés et a indéniablement fait ses preuves en tant que PDG de Philips Consumer Electronics, Philips Lighting et Rexel", explique Wouter De Geest. "Depuis son retour en Flandre, Rudy a travaillé en tant que président du conseil d'administration de Jensen-Group, administrateur chez Elia, Pollet Water Group et la Vlerick Business School, et en tant que commissaire chez Randstad." (Belga)