Thomas Detry termine à la 69e place à Las Vegas, le titre du PGA pour le talentueux Kim

(Belga) Thomas Detry a échoué à la 69e place finale du Shriners Children's Open de golf (PGA Tour/8 millions de dollars) après le 4e et dernier tour qui s'est déroulé à Las Vegas, aux États-Unis. Le titre est revenu au Sud-Coréen Kim Joo-hyung, devenu à 20 ans le deuxième plus jeune joueur de l'histoire à remporter plus d'un titre sur le circuit américain.