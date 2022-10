De belles périodes ensoleillées avant le retour d'un temps plus changeant

(Belga) Le temps sera calme et sec avec de belles périodes ensoleillées malgré quelques cumulus sur l'ouest du pays et le relief ardennais. Les maxima seront compris entre 11°C en Hautes Fagnes et 15 à 16°C en plaine sous un vent faible de direction variable qui soufflera d'est à nord-est sur la moitié sud du pays, indique l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée.

Mardi soir, les cumulus se dissiperont et le ciel deviendra peu nuageux à serein. En fin de nuit, quelques brumes ou bancs de brouillard pourront toutefois se former par endroits. Les minima varieront de -3°C à +6°C. De faibles gelées au sol seront donc possibles dans les vallées de l'Ardenne mais aussi en plaine dans les endroits exposés. Le vent faible s'orientera au secteur sud-est. Mercredi, après dissipation des quelques brumes ou bancs de brouillard matinaux, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux. Les maxima se situeront entre 13°C en Ardenne et 17°C en Campine, sous un vent faible à parfois modéré qui virera au secteur sud à sud-ouest. Jeudi, la nébulosité sera variable à abondante avec un risque de quelques averses, surtout sur le nord-ouest du pays. En cours de journée, le temps deviendra toutefois plus sec avec des éclaircies temporaires depuis l'ouest. Les maxima se situeront entre 13 ou 14°C en Ardenne et 15 ou 16°C ailleurs, sous un vent généralement modéré de secteur sud-ouest. Vendredi, la journée débutera sous un ciel très nuageux avec un risque de pluie ou d'averses. L'après-midi, le temps deviendra plus sec depuis l'ouest et des éclaircies se développeront. Les maxima seront compris entre 12°C en Hautes Fagnes et 17°C dans le centre du pays. Le vent sera modéré de sud-ouest, virant à l'ouest. Le week-end s'annonce changeant. (Belga)