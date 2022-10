Euroligue féminine - Elizur Ramla, avec Maxuella Lisowa, battu pour son premier match des qualifications

Lisowa, arrivée cet été en Israël en provenance des Castors Braine, a compilé 1 point, 7 rebonds et 1 assists en 17 minutes de jeu avant d'être exclue pour cinq fautes personnelles. Ramla et Lisowa affronteront encore les Turques de Botas jeudi à 18h30, toujours à Miskolc qui accueille ce groupe de trois équipes. Mercredi, Miskolc sera opposé à Botas. Le vainqueur du groupe décrochera son billet pour la phase de poules de l'Euroligue. Les autres équipes seront repêchées en EuroCoupe. Kangoeroes Malines est le seul représentant belge en Euroligue. Les Malinoises ont été versées dans le groupe B avec les Turques de Mersin, les Italiennes de Schio, les Françaises de Basket Landes, les Hongroises de Sopron, les Espagnoles de Salamanque et les vainqueurs des groupes B et C des qualifications (Belga)