Les archives britanniques révèlent des détails sur un célèbre scandale de la Guerre froide

Parmi les documents jusque-là gardés secrets par le MI5, le service de renseignement intérieur britannique, on trouve des rapports dans lesquels le Royaume-Uni enquête sur la possibilité que des espions soviétiques aient eu un rôle dans la sulfureuse affaire Profumo. John Profumo, ministre britannique de la Guerre et étoile montante des Tories, avait été contraint de démissionner en juin 1963, en pleine guerre froide, après avoir admis une liaison avec une call-girl Christine Keeler, qui entretenait en même temps une aventure avec l'attaché militaire soviétique à Londres, Eugene Ivanov. Ce scandale avait coûté le pouvoir aux conservateurs qui avaient perdu les législatives suivantes. Profumo et Ivanov avaient été introduits à Christine Keeler par la même personne: Stephen Ward, un ostéopathe de renom qui comptait parmi ses patients des députés conservateurs, mais qui était aussi un "collaborateur" soviétique d'après les conclusions du MI5 dévoilées par les archives nationales. Dans un rapport rédigé en 1965, le renseignement conclut qu'il n'y a "pas de preuves concrètes" que le scandale soit le résultat "d'une manigance inspirée par les Soviétiques". Mais il ajoute des détails sur les protagonistes de l'affaire et l'on apprend notamment que Ward avait servi d'intermédiaire lors de la crise des missiles cubains. "Lors de la crise de Cuba en octobre 1962, les Russes ont utilisé Ivanov et Ward non seulement pour essayer d'avoir des réactions en off du gouvernement" britannique, mais aussi pour "faire pression sur le gouvernement américain et si possible affaiblir la détermination de l'Occident", note le MI5 à l'époque. (Belga)