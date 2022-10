Tajon Buchanan et Bruges sans pression à l'Atlético: "Un match que l'on rêve de jouer"

En tête du groupe B avec 9 points sur 9, le Club de Bruges sera assuré de son ticket pour les huitièmes de finale de la C1 s'il ne perd pas face aux équipiers de Yannick Carrasco et Axel Witsel. "Nous connaissons l'enjeu mais nous abordons ce match comme les autres", a assuré Buchanan. "Nous prenons toujours match par match et nous sommes concentrés sur celui de demain (mercredi, ndlr.). Nous ne devons pas penser au reste. Ce sera une bataille sur le terrain et il faudra sortir une performance collective pour essayer de prendre les trois points." Avec la possibilité de valider leur ticket pour les huitièmes de finale dès ce mercredi, les Brugeois ne ressentent pas de pression supplémentaire. "C'est le genre de match que tout le monde rêve de jouer. Peu importe qui sera sur le terrain, il se donnera à fond. Nous devons nous concentrer uniquement sur notre jeu tout en respectant l'adversaire." Arrivé à Bruges en janvier dernier, le Canadien a été freiné par une blessure en début de saison et n'a fait son retour que le 1er octobre dernier contre Malines. "Cela a été une période difficile pour moi. Mais je suis de retour et je me sens bien. J'ai quelques matches dans les jambes. Je me sens prêt et j'espère faire la différence." (Belga)