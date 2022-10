Ysaline Bonaventure face à l'Ukrainienne Anhelina Kalinina au deuxième tour du WTA 250

(Belga) Ysaline Bonaventure affrontera l'Ukrainienne Anhelina Kalinina au deuxième tour du tournoi WTA 250 de Cluj-Napoca, joué sur surface dure et doté de 251.750 dollars, en Roumanie. Mardi, Kalinina, 45e mondiale et tête de série N.2, a profité de l'abandon de la Canadienne Eugenie Bouchard (WTA 443) pour se hisser au 2e tour.

Kalinina avait remporté le premier set 6-3 avant que Bouchard, ancienne joueuse du top 5 et finaliste de Wimbledon, ne jette l'éponge. Lundi, Bonaventure, 126e mondiale et issue des qualifications, avait décroché son ticket pour le 2e tour en s'imposant en deux sets 7-5, 7-5 face à la Russe Varvara Gracheva (WTA 103). Bonaventure et Kalinina se sont affrontés à une reprise sur le circuit avec une victoire 6-3, 6-3 de la Stavelotaine en 2018 à Washington.