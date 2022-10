Accord budgétaire fédéral - La sécurité d'approvisionnement guidera le gouvernement

À la suite du conclave budgétaire conclu mardi, le partenaire MR a indiqué que la porte était entrouverte pour maintenir plus longtemps en activité d'autres réacteurs nucléaires, au-delà de Doel 4 et Tihange 3. La question a été - sans surprise - de nouveau évoquée mercredi lors du débat sur la déclaration de politique générale du Premier ministre. Selon Wouter De Vriendt, le gouvernement négocie actuellement avec Electrabel pour maintenir les deux plus jeunes centrales nucléaires ouvertes pendant dix ans après 2025, soit de 2026 à 2036. "En attendant, la sécurité d'approvisionnement est surveillée en permanence. Et si les données montrent qu'il y a un problème, le gouvernement agira de manière appropriée", a indiqué M. De Vriendt, rejoint par le président de l'Open Vld, Egbert Lachaert. "Il n'y a pas de tabous", a-t-il déclaré. Le chef de groupe N-VA, Peter De Roover, a déduit de cette déclaration qu'il existait effectivement une possibilité de maintenir des réacteurs nucléaires ouverts pendant plus de 10 ans et/ou d'élargir la prolongation à plus de deux centrales si les circonstances l'exigent. "Mais si cette éventualité existe, cette décision doit être prise maintenant", a-t-il fait valoir. "Il y a bien plus de technologies que la seule énergie nucléaire", a répondu Wouter De Vriendt. Les débats sur la déclaration de politique générale sont marqués par de nombreuses interventions de l'opposition. Les discussions devraient dès lors se poursuivre durant la soirée et la nuit. La réponse du Premier ministre est attendue à l'issue des onze interventions prévues lors de la discussion générale. A 15h30, le deuxième intervenant était toujours à la tribune. (Belga)