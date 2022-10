Accord budgétaire fédéral - Le MR rappelle son souhait de réformer le marché du travail

(Belga) "Nous aurions aimé pouvoir aller plus loin dans une réforme fiscale de grande ampleur", a indiqué mercredi soir le chef de groupe MR Benoît Piedboeuf à la Chambre, lors du débat sur la déclaration de politique générale prononcée la veille par le Premier ministre. Le libéral a appelé le gouvernement à se lancer dans un "tax down" (baisse de la fiscalité) et non un "tax shift" (glissement de fiscalité).