Assises Hainaut - Alfredo Scuvera reconnu coupable de deux assassinats

(Belga) La cour d'assises du Hainaut a prononcé, mercredi, la culpabilité d'Alfredo Scuvera pour les assassinats de Jérôme Thiébaut et d'Olivier Lauwers, commis à là mi-décembre 2019 à Jumet et Courcelles, de vols de deux GSM et de la circonstance aggravante d'avoir utilisé un mineur en vue de commettre des crimes et des délits. Il est acquitté des vols des deux portefeuilles des victimes.