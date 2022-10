Conference League - David Moyes se méfie d'Anderlecht: "Il y avait peu de différence à l'aller"

Lors du match aller, West Ham avait fait la différence après les montées de Declan Rice, Lucas Paqueta et Gianluca Scamacca, ce dernier inscrivant le but de la victoire sur un assist de Paqueta. "Nous étions juste un peu meilleurs. Areola a dû réaliser un bel arrêt en fin de match pour garder les trois points et Anderlecht avait bien joué. Pour nous, le plus important est de poursuivre sur notre lancée, continuer à nous créer des occasions et les transformer en buts." Après un début de saison compliquée, West Ham a retrouvé de l'allant ces dernières semaines avec cinq victoires sur ses six derniers matches toutes compétitions confondues. "Notre début de saison aurait pu être meilleur. Maintenant, nous répondons présents. Les nouveaux joueurs se sont bien intégrés. Nous obtenons de bons résultats et espérons poursuivre en ce sens", a conclu Moyes. Face aux Mauves, l'entraîneur des 'Hammers' pourrait être privé de son attaquant jamaïcain Michail Antonio qui souffre d'un rhume. (Belga)