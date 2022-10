Coronavirus - Retour du baromètre corona dans l'enseignement flamand

Le plan reprend le modèle à quatre niveaux du baromètre corona (vert, jaune, orange et rouge), avec ventilation des locaux et mesures de CO2. Une obligation du port du masque ne s'imposerait que si elle est aussi imposée ailleurs, mais même dans ce cas, les enfants de l'enseignement fondamental en seraient épargnés. La fermeture des écoles n'est pas prévue dans le plan, a souligné M. Weyts, et ce afin d'éviter de pénaliser les élèves les plus faibles. Ce n'est donc que dans des situations exceptionnelles - une force majeure par exemple - que le niveau local pourrait décider de fermer certaines classes voire une école spécifique pendant une courte période. Le secteur appelle aussi les élèves, les parents et enseignants à rester chez eux s'ils se sentent mal et à faire preuve de prudence selon les lieux qu'ils fréquentent. (Belga)