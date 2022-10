Coupe du monde de snowboard - Une étape de Big Air annulée à cause de la dégradation économique

"Nous n'avons pas réussi à rassembler les fonds", a précisé à l'AFP Stefan Karlsson, responsable du snowboard et ski freestyle à la fédération suédoise de ski. "Cet été et cet automne, le contexte mondial a changé, les taux ont augmenté, il y a eu des inquiétudes autour de la guerre, beaucoup de choses ont fait que les entreprises ont été affectées et ne peuvent plus investir dans de tels événements." L'étape de Coupe du monde était prévue les 25 et 26 novembre à Falun, dans le centre de la Suède. (Belga)