Coupe du monde de volley féminin - L'Italie, les États-Unis, la Serbie et le Brésil dans le dernier carré

Entre un remake de la finale de la Ligue des Nations, entre Italiennes et Brésiliennes jeudi (20h00) à Apeldoorn (Pays-Bas), et celui de la demi-finale des JO de Tokyo entre Serbes et Américaines mercredi (20h30) à Gliwice (Pologne), les deux affiches promettent. Les Italiennes, favorites, ont dominé la Chine 3-1. Avec 29 points empilés, Paola Egonu a guidé les championnes d'Europe 2021 et lauréates de la Ligue des Nations en juillet. Désignée meilleure joueuse des deux tournois, la joueuse d'origine nigériane, est à deux matches d'offrir un nouveau titre aux Azzurre vingt ans après leur première et seule couronne mondiale. Les Etats-Unis, champions olympiques, ont balayé la Turquie 3-0. Une nouvelle fois, "Ali" Frantti a été la meilleure marqueuse américaine (18 points). Elle devra confirmer mercredi face aux Serbes, tenantes du titre et propulsées de justesse dans le dernier carré par leur star Tijana Boskovic, éblouissante (36 points) lors de la victoire contre la Pologne sur ses terres mardi (3-2). Les Brésiliennes aussi sont passées près de la catastrophe face au Japon (3-2). Menée 2-0, la bande de Gabriela Guimaraes (25 points) a arraché in extremis (27-25) le droit de disputer un cinquième set décisif (victoire 3-2). Les résultats des quarts de finale du Mondial-2022 de volley disputés mardi: Italie - Chine 3-1 (25-16, 25-22, 13-25, 25-17) Etats-Unis - Turquie 3-0 (25-22, 25-15, 25-20) Brésil - Japon 3-2 (18-25, 18-25, 25-22, 27-25, 15-13) Serbie - Pologne 3-2 (21-25, 25-21, 25-19, 24-26, 16-14) (Belga)