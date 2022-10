Eurocoupe FIBA - Boom et Courtrai s'inclinent aussi au tour préliminaire retour

Battues 51-96 à l'aller, les Courtraisiennes se sont inclinées 68-56 sur le terrain des Italiennes de Sassari mercredi en Sardaigne. Après avoir été dominé 62-101 par les Espagnoles de Guernica Bizkaia la semaine dernière, Boom s'est cette fois incliné 92-51 en Espagne. Castors Braine et Namur sont directement qualifiés pour la phase de poules. Castors Braine, vice-champion de Belgique, figure dans le groupe I avec les Espagnoles de Cadi La Seu et de Saragosse (avec Serena-Lynn Geldof) ainsi que le vainqueur du match de qualifications entre Gregenwald (Lux) et Azoris (Por). Namur est dans le groupe G avec les Suissesses de Fribourg, les Portugaises de Benfica et les Luxembourgeoises de Dudelange. (Belga)