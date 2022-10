Fermeture de la réserve naturelle du Haut-Geer en raison d'un foyer de grippe aviaire

"A la suite à la confirmation d'un foyer de grippe aviaire dans la réserve, et en concertation avec l'autorité communale et le département de la nature et de la forêt (DNF), il a été décidé de fermer le site dès ce jeudi 13 octobre", indiquent-ils, précisant qu'aucune date de réouverture ne peut être actuellement communiquée. "Aucune disposition particulière n'a été décidée concernant un éventuel isolement des volailles dans l'entité de Geer. La nouvelle est toute fraîche de cet après-midi et je contacterai demain/jeudi le gouverneur pour savoir s'il envisage de prendre des mesures", a indiqué le bourgmestre geerois Dominique Servais à l'agence Belga. Située à quelques kilomètres de Waremme et entourée de monocultures intensives pauvres en biodiversité, la réserve du Haut-Geer héberge de nombreuses espèces d'oiseaux de Hesbaye. Constitué d'anciens bassins de décantation, le domaine constitue l'un des plus beaux sites d'observation ornithologique de Wallonie. (Belga)