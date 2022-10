Invasion de l'Ukraine - Ecolo-Groen regrette l'abstention belge sur le dernier train de sanctions contre la Russie

Après la N-VA, le groupe Ecolo-Groen a pris la parole lors de la discussion générale sur la déclaration de politique générale prononcée mardi par le Premier ministre Alexander De Croo. "Poutine est un criminel de guerre et ses attaques sur l'Ukraine sont de la terreur d'état. Nous devons aider là où c'est possible et il ne peut y avoir de doute sur le fait de protéger les réfugiés. La Belgique doit soutenir des sanctions maximales", a lancé le député. La Belgique s'est abstenue la semaine dernière lors du vote du nouveau paquet de sanctions de l'Union européenne contre la Russie, craignant les conséquences des mesures frappant le secteur sidérurgique, avait indiqué le Premier ministre Alexander De Croo, en marge d'une réunion de la Communauté politique européenne à Prague. (Belga)